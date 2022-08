Premio Michetti, 73/a edizione si 'arricchisce' di 4 ritratti

(ANSA) - FRANCAVILLA AL MARE, 20 AGO - Si arricchisce di quattro ritratti michettiani provenienti dal museo "Costantino Barbella" di Chieti la 73/a edizione del Premio Michetti, completando il percorso di ricerca proposto dal curatore della mostra, Nunzio Giustozzi, "Figura, figurae. L'immagine delle immagini", premio assegnato a Velasco Vitali il 30 luglio dalla giuria presieduta da Costantino D'Orazio. Il 25 agosto Grazia De Cesare presenterà alle 18.30 il restauro del ritratto di Costantino Barbella, esposto al MuMi, Palazzo S.Domenico di Francavilla al Mare, insieme all'autoritratto di Michetti e ai ritratti di Gabriele d'Annunzio e Francesco Paolo Tosti. A introdurla sarà il segretario generale della Fondazione Michetti, Stefania Antonucci. A seguire, visita guidata tenuta da Giustozzi e riservata a massimo 50 visitatori con ingresso gratuito, previa prenotazione. L'obiettivo, evidenzia il curatore, è far dialogare la lezione del maestro abruzzese con quella dei 13 artisti in concorso, tra i più autorevoli esponenti della figurazione italiana. "L'opportunità di affiancare, in un dialogo avvincente o straniante dal vero, originali di Francesco Paolo Michetti alle opere esposte - dice Giustozzi - si traduce in un percorso visivo unico e irripetibile, in cui gli artisti si confrontano, ciascuno secondo prospettive personali, con il contenuto e il valore costante delle immagini michettiane, con le fonti di ispirazione cariche di una fascinazione invincibile (natura, attenzione antropologica, meditazioni filosofiche), con la versatilità e la facilità esecutiva e inventiva, mai superficiale, rivelate da Michetti nel poema ciclico e simbolico che si compone nel tempo e risponde all'esigenza mai tradita di penetrare spiritualmente la realtà".

Gli artisti in concorso sono Giulio Catelli, Paolo Delle Monache, Roberto De Santis, Monica Ferrando, Giovanni Gasparro, Elena Giustozzi, Matteo Massagrande, Luca Pignatelli, Luigi Spina, Marzio Tamer, Sandro Trotti, Velasco Vitali, Rita Vitali Rosati. Il 24 settembre sarà conferito il Premio Digital Michetti, assegnato dal voto digitale di appassionati d'arte e affezionati del Premio Michetti, che potranno votare le opere su www.fondazionemichetti.it . (ANSA).