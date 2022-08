Perdonanza, al via gli incontri letterari di Porta Branconia

Entra nel vivo oggi, con Nicolai Linin, autore del bestseller "L'educazione siberiana", la IV edizione di "Incontri con l'autore", la rassegna letteraria organizzata all'interno della manifestazione "Aperitivo in musica - Porta Branconia", nel cartellone della 728/a Perdonanza Celestiniana. Linin parlerà del suo nuovo libro "Putin - L'ultimo Zar".

Nel libro ricostruisce la vita sorprendente e la folgorante ascesa politica di Vladimir Putin, da una misera casa popolare nel quartiere criminale di Leningrado alla poltrona presidenziale del Cremlino. Con il suo tipico stile potente che cattura fino alla fine, Lilin indaga non solo la storia, ma anche l'animo di Putin. Come in un romanzo ne racconta le origini, ne descrive le trasformazioni, ne ricorda i talenti che lo hanno portato a diventare il personaggio che conosciamo: temuto, amato, discusso e divisivo. A colloquio con lui ci saranno Salvatore Santangelo e Gaetano Polichelli.

L'appuntamento è per questo pomeriggio alle 18, nei pressi di Porta Branconia.

Nei giorni successivi si alterneranno altri ospiti come Tiziana Della Rocca (domenica 21), Roverto Genovesi (mercoledì 24) Angelo De Nicola (sabato 27) e lo stesso Santangelo (venerdì 26). "Una manifestazione che si è ritagliata un suo spazio nella proposta culturale della città - ha detto il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi - un unicum in grado di fondere linguaggi e proposte diverse in un programma coerente e coinvolgente".

(ANSA).