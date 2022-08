Morandi saluta dal trabocco e dà appuntamento al Jova Beach

(ANSA) - VASTO, 20 AGO - Uno scatto sorridente, alle sue spalle un trabocco, antica macchina da pesca, e la consueta didascalia "Foto di Anna", in riferimento alla moglie, Anna Dan.

Così Gianni Morandi su Facebook rende omaggio a Vasto, la cittadina abruzzese dove è ospite da ieri per partecipare al Jova Beach Party.

Ieri ha festeggiato il 28/o anniversario di matrimonio anche sul palco di Jovanotti dove si è esibito cantando "Apri tutte le porte", "La Ola" e "Fatti mandare dalla mamma" per poi chiudere con "C'era un ragazzo" insieme ad Achille Lauro. Stasera si replica al "Veliero", il palco principale del Jova Party di Vasto Marina. (ANSA).