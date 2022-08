Jova Beach Vasto: Morandi&Lauro, coppia per C'era un ragazzo

(ANSA) - VASTO, 20 AGO - Sul palco del Jova Beach Party di Vasto anche Gianni Morandi e Anna Dan che hanno festeggiato il loro 28esimo anniversario di matrimonio. Il cantautore bolognese aveva condiviso sui social una romantica dedica alla moglie in occasione del loro anniversario: "19 agosto. 28 anni insieme. La amo sempre più…", ha scritto Morandi pubblicando una foto con la moglie. "Siamo una cosa sola", ha postato invece Anna nelle sue storie su Instagram.

Con Jovanotti hanno cantato La Ola, Apri tutte le porte e Fatti mandare dalla mamma. Poi è salito anche Achille Lauro con cui hanno intonato C'era un ragazzo. Tra gli altri del pomeriggio Marti Stone, Bnkr44 e Savana Funk che hanno cantato con Jovanotti una bella versione di Oh Vita!. Lorenzo ha anche cantato, tra le altre, Nuova Era, Una tribù che balla, L'ombelico del mondo, Non m'annoio, Ragazzo fortunato. (ANSA).