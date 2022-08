Il Volo chiude il Festival internazionale di Tagliacozzo

(ANSA) - TAGLIACOZZO, 20 AGO - Sarà il trio Il Volo a chiudere, lunedì 22 agosto, alle 21.30, in piazza dell'Obelisco, la 38/a stagione del Festival Internazionale di Mezza Estate a Tagliacozzo, la rassegna diretta da Jacopo Sipari di Pescasseroli.

Una stagione che ha battuto ogni record precedente in termini di presenze che conferma Tagliacozzo Festival come una delle realtà musicali più prestigiose del territorio nazionale. La tappa del tour estivo "Il Volo Live in Concert", partito il 4 giugno dall'Arena di Verona, a Tagliacozzo (L'Aquila) certifica la vocazione internazionale del Festival.

"Siamo giunti alla fine di una programmazione davvero unica - valuta l'assessore alla Cultura Chiara Nanni - di cui siamo particolarmente entusiasti. L'aumento record di presenze e di partecipazione ha costituito un grande volano per Tagliacozzo". Un programma di due ore di musica che unisce i classici de Il Volo, raccolti nell'album "10 Years", e i brani estratti dall'ultimo disco "Il Volo Sings Morricone" dedicato al Maestro, un viaggio travolgente dentro l'arte di uno dei più grandi compositori del Novecento. Tra i classici del repertorio del trio anche "My Way", "Your Song", "All By Myself", "Caruso", "Volare", "Se telefonando", "Granada".

"Vedere il nome della città di Tagliacozzo - dice Jacopo Sipari - insieme a Osaka, Detroit, Chicago, Tokyo, Boston, Betlemme, Sidney, New York e Los Angeles ci rende davvero molto orgogliosi. Tre grandi artisti che concludono una stagione di grande valore e bellezza che resterà nel cuore dei nostri affezionati. Sono felice anche che sia proprio l'Orchestra sinfonica abruzzese, perla preziosa della nostra regione, ad accompagnare il concerto, giusta conclusione di un Festival che l'ha vista, come sempre, protagonista".

I componenti del trio Il Volo - due tenori e un baritono, Piero Barone, Ignazio Boschetto e l'abruzzese Gianluca Ginoble - sono stati i primi artisti italiani ad aver firmato un contratto diretto con una major statunitense, la Geffen. (ANSA).