Idrocarburi nel fiume Pescara, tecnici Arta prelevano campioni

(ANSA) - PESCARA, 20 AGO - L'Arta, agenzia regionale per la tutela dell'ambiente, sta effettuando controlli sulle acque del fiume Pescara dopo gli allarmi di malfunzionamento arrivati questa mattina dagli impianti di sollevamento della rete fognaria, conseguenti probabilmente al forte temporale che ieri si è abbattuto sulla città di Pescara. Contemporaneamente alcuni diportisti, in navigazione sul fiume, e alcuni passanti su entrambe le sponde, segnalavano un forte odore di carburante o catrame provenire dal corso d'acqua. I tecnici dell'Arta hanno prelevato acque per il campionamento sulla sponda sud del fiume, all'altezza del ponte Flaiano, in corrispondenza di un rimessaggio di imbarcazioni. Si tratta con tutta evidenza di uno sversamento di idrocarburi, ma i risultati degli esami si avranno non prima di lunedì.

Gli impianti di sollevamento da cui è arrivato l'allarme sono quelli denominati Le Mainarde, Ecoterm Laureti, ponte Capacchietti e vasca di prima pioggia. (ANSA).