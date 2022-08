Grosso pino cade su strada a Silvi, nessun ferito

(ANSA) - SILVI, 20 AGO - Un grosso pino è caduto nel primo pomeriggio a Silvi Marina (Teramo) in via Tevere nei pressi del palazzetto dello sport, probabilmente indebolito dalle forti raffiche di vento e dal temporale che ieri hanno interessato la costa abruzzese. L'albero, alto oltre 20 metri, è finito sulla carreggiata dove ha colpito un'auto e alcune moto parcheggiate, fortunatamente in un momento in cui non c'era nessuno.

Dopo la tempesta di vento e i temporali delle ultime 48 ore, proseguono senza sosta le operazioni di messa in sicurezza di alberi e zone verdi nel Pescarese e nel Teramano. Centinaia gli interventi dei Vigili del fuoco. Chiusi alcuni parchi per motivi precauzionali. (ANSA).