Jova Beach Vasto: maltempo incombe, concerto sospeso

(ANSA) - VASTO, 19 AGO - Il concerto del Jova Beach Party a vasto è stato sospeso poco dopo le 18 a causa del forte vento che rende instabile la situazione logistica nel "Mainstage", il palco principale. L'area antistante è stata sgomberata provvisoriamente così come lo specchio d'acqua che ricade all'interno del perimetro del villaggio.

Il pubblico è stato fatto arretrare sino a dopo la linea dei tre palchi, con le due torri installate per equilibrare la diffusione del suono. Permane la situazione di allerta meteo.

Jovanotti dal palco ha parlato della possibilità di tornare a suonare non appena le condizioni migliorino. Ha iniziato anche a piovere e gli organizzatori hanno fatto sapere che ogni decisione è rimandata alle ore 21. (ANSA).