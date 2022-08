Jova Beach Vasto: Lorenzo appare nella canicola, bella spiaggia

(ANSA) - VASTO, 19 AGO - "Che bello essere a Vasto, che belle le vostre spiagge". Alle 15 in punto, occhiali da sciatore e camicia da aviatore, Lorenzo Cherubini appare su tutti i maxischermi del Jova Beach Party per fare gli onori di casa, accogliendo migliaia di persone radunate nell'area che dal palco principale guarda al Lido Acapulco. Un tempo e uno spazio riempito da dj set, stand promozionali, piattaforme ludiche e gadget da regalare in cambio di una menzione sulla storia Instagram. Chi non regge le alte temperature può tuffarsi nel mare antistante, almeno fino al concerto serale, sul "Mainstage".

Un djset a generi assortiti che regala una sorpresa ai primissimi a varcare l'ingresso nord o l'ingresso sud: "Where is My Mind" dei Pixies proprio non te l'aspetti e invece è la prima canzone nella playlist. Jovanotti, dal canto suo, suona "Sul lungomare del mondo" che personalizza con un omaggio proprio alla cittadina ospitante. Poi un video su tematiche ecologiche con l'astro-fisico Thomas Gasparetto che si trova a meno 80 °C nella base di ricerca italo-francese Concordia in Antartide per condurre esperimenti dal comprovato valore scientifico. Tra gli stand anche quello di A2A, fondazione per supportare lo sviluppo sostenibile.

Tre i palchi su cui Lorenzo e i suoi ospiti si alternano sin dal primo pomeriggio: lo Sbam Stage dedicato ai Dj e alla club culture; il Kontiki Stage al centro della spiaggia, sorta di zattera sonora per la musica del mondo, con artisti da ogni latitudine; dunque il "Mainstage". Tra i primi ospiti annunciati i Bnkr44, band rivelazione in ambito pop. (ANSA).