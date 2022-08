Jova Beach Vasto, attese 40mila persone in due giorni

(ANSA) - VASTO, 19 AGO - "Vasto, sto arrivando da te con la luce negli occhi e la gioia nel cuore". Pochi accordi affidati a una storia di Instagram. Così Jovanotti ha annunciato sui social la sua due giorni in programma oggi e domani a Vasto (Chieti).

Attese circa 20mila persone per ogni giornata. Il villaggio del Jova Beach Party aprirà alle 14.30, per una serie di concerti, dj set e molto altro. Fino all'appuntamento principale di ciascuna serata, previsto intorno alle 20. Poco più di 9mila i posti auto a pagamento (15 euro per le auto, 5 per le moto), nelle aree individuate. A nord del villaggio del "Jova Beach Party", allestito sulla spiaggia tra il pontile e il Lido Acapulco, sarà possibile parcheggiare nella zona industriale di Punta Penna, al Parco Moscato o all'ex campo volo dell'Incoronata. Chi viene da sud può fermarsi nell'area industriale di piana Sant'Angelo al vicino comune di San Salvo o su alcuni punti di lungomare Cordella. I parcheggi sono collegati con navette gratuite.

Nella due giorni Vasto Marina sarà interdetta al transito e alla sosta dei veicoli nel tratto ricompreso dal lungomare Cordella nord (zona Bagnante) fino all'incrocio con la Statale 16 (autostello - park Hotel). I residenti, domiciliati, lavoratori, proprietari di attività commerciali e ricettive, ospiti di strutture alberghiere per accedere a Vasto Marina devono chiedere il pass auto anche attraverso il sito internet del Comune di Vasto www.comune.vasto.ch.it. Consigliati gli spostamenti dentro Vasto Marina con navetta.

La Statale 16 è a senso unico direzione nord-sud (da località Trave a via Grasceta a San Salvo). I motocicli e le bici potranno parcheggiare sul lungomare Cordella, percorrendo la Statale 16 con provenienza da Nord o da via Trave canalizzandosi attraverso l'allacciante Nord direzione Lungomare Cordella (sempre zona Bagnante). I parcheggi saranno a pagamento per le moto, gratuiti per le bici. (ANSA).