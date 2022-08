Rilancio campo e tornei basket,nasce Comitato vecchie glorie

(ANSA) - CHIETI, 12 AGO - Si chiama "Comitato Promotore Amici del Chieti Basket", si prefigge di favorire e promuovere il basket a Chieti, e si adopererà senza scopo di lucro in sintonia con l'amministrazione comunale e l'attuale società sportiva "Chieti Basket 1974" per riorganizzare lo storico torneo internazionale estivo "Coppa Città di Chieti", per ridare vita al torneo giovanile che in passato era dedicato a Ubaldo Ubaldi e per favorire la ristrutturazione e il ripristino funzionale dello storico campo della Villa Comunale sul quale si disputava il torneo internazionale.

Un Comitato, formato dalle "vecchie glorie" della pallacanestro teatina, che oggi ha illustrato i suoi obiettivi nel foyer del teatro Marrucino, con il presidente ed ex cestista Dante Anconetani e l'imprenditore Angelo De Cesare, segretario del sodalizio i cui componenti c'erano tutti, eccetto l'ex capitano del quintetto teatino Massimo Secondini, alla presenza del sindaco Diego Ferrara, del suo vice Paolo De Cesare, dell'assessore allo Sport Manuel Pantalone.

"Il comitato si unisce ufficialmente, poi a tavolino parleremo di un programma - ha detto Anconetani - Sicuramente lavoreremo per il basket a Chieti, si punta a rivedere operativo il campo della Villa comunale, questo fine ci ha unito, perché tutti noi siamo usciti da quel campo e ci impegneremo per riportare alla luce quel passato, anche con un evento importante che ci riveda con le scarpette ai piedi e con il basket come obiettivo per la città. Per questo fine lavoreremo accanto all'Amministrazione, con le associazioni sportive e dentro le scuole, affinché i ragazzi possano conoscere questo straordinario sport e dedicarcisi, trovando in città tutto quello che serve, dalla formazione adatta e costante, alle strutture adeguate e all'avanguardia e, per finire, agli eventi all'altezza del passato che Chieti ha avuto e al bel presente che ci vede presenti nei campionati più importanti". Quanto ai lavori di riqualificazione del campo della Villa, potranno iniziare dopo l'approvazione del bilancio di previsione del Comune: l'intervento al momento è stato finanziato dalla Regione Abruzzo con 397 mila euro. (ANSA).