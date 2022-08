Pescara Calcio, fissate amichevoli con Rimini e Vis Pesaro

(ANSA) - PESCARA, 10 AGO - Ripresa dei lavori oggi in casa Pescara dopo lo stop seguito alla fine della seconda parte di ritiro, con seduta di allenamento pomeridiana al Delfino Training Center di Città Sant'Angelo, in attesa dell'inizio del campionato Lega Pro e la Coppa Italia. Seduta video per i ragazzi di mister Alberto Colombo, con a seguire attivazione in palestra, attività aerobica su campo ed esercizi tattici con partitella a campo ridotto nel finale di giornata. Lavoro differenziato per Marco Delle Monache e Alessio Rasi; termina anticipatamente la seduta di allenamento Jordan Amore; prosegue il suo personale percorso di recupero Luca Crecco. Domani prevista doppia seduta di lavoro presso il centro sportivo BiancAzzurro Delfino Training Center e pranzo obbligatorio presso Ekk Hotel.

Di seguito l'elenco dei prossimi impegni amichevoli e i nuovi appuntamenti: Pescara- Rimini in data 21 agosto con calcio d'inizio ore 17, allo Stadio Ughetto Di Febo di Silvi Marina e, Pescara - Vis Pesaro fissata per il 28 agosto alle ore 18, sul terreno dello Stadio Adriatico "Giovanni Cornacchia" di Pescara.

