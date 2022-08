Mare, Comune di Fossacesia decide proroga ombreggi al 30 ottobre

(ANSA) - FOSSACESIA, 10 AGO - La Giunta comunale di Fossacesia, come lo scorso anno, ha deciso di prorogare al prossimo 30 ottobre le concessioni marittime stagionali e temporanee ovvero gli ombreggi. Il provvedimento è stato deliberato dopo aver interpellato le associazioni, tra cui l'Aps Trabocchi, e gli imprenditori balneari, che hanno espresso parere favorevole. I concessionari interessati a proseguire l'attività di ombreggio fino al 30 ottobre dovranno presentare la richiesta di proroga all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Fossacesia, nella quale dovrà essere specificato il tipo di attività che si intende svolgere.

In particolare, è specificato che se si proseguirà con l'attività di balneazione, il concessionario dovrà assicurare se il servizio di assistenza è con bagnino o se invece l'area demaniale verrà utilizzata a scopo elioterapico, per il quale sarà sufficiente collocare i relativi cartelli con le indicazioni in base a quanto disposto dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 31/2022 della Capitaneria di Porto di Ortona.

"Anche quest'anno, a causa di alcuni ricorsi proposti davanti al Tar Abruzzo, le concessioni sono state rilasciate con ritardo in attesa delle decisioni del Tribunale Amministrativo Regionale e per questo abbiamo ritenuto di concedere una proroga, grazie alla quale gli operatori potranno continuare a svolgere la loro attività - precisa il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. La crisi sofferta negli ultimi anni per la pandemia da chi ha investito in questo settore è stata dura e favorire la ripresa ci è sembrata un'azione importante da portare avanti per l'economia della nostra città". (ANSA).