"Le comunità di pesca" in Europa raccontate in 24 scatti

Le comunità di pesca in 24 scatti realizzati in tutta Europa: raccontano riti, tradizioni, strumenti, volti, emozioni e saperi di un lavoro millenario, quello del pescatore. E la mostra "Genti di mare - le tradizioni e il patrimonio delle comunità di pesca" inaugurata oggi e visitabile fino al 21 agosto prossimo nel foyer di Palazzo Sirena a Francavilla al Mare (Chieti).

L'iniziativa è promossa dalla Regione Abruzzo in collaborazione con i tre Flag abruzzesi, nell'ambito del progetto europeo "Cherish", finanziato dal Programma Interreg Europe 2014-2020, di cui la Regione è partner insieme ad altri 8 Paesi europei.

L'obiettivo è salvaguardare e far conoscere il patrimonio culturale delle comunità dei pescatori, promuovendo scambi di buone prassi tra le regioni coinvolte. Nell'ambito del progetto è stato realizzato un concorso fotografico: oltre 300 le foto pervenute da Italia, Germania, Finlandia, Lettonia, Olanda, Portogallo, Spagna, Grecia e Cipro, di cui 45 scattate in Abruzzo, valutate da una giuria internazionale che ne ha selezionate 5 per ogni regione europea. Una parte di queste foto sta dando vita alla mostra itinerante che concluderà il suo viaggio italiano a Giulianova, dal 22 agosto all'11 settembre. A inaugurare la mostra, con il patrocinio del Comune di Francavilla al Mare e allestita dalla Fondazione Genti d'Abruzzo, sono stati il dirigente del Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica della Regione, Francesco Di Filippo, il vice sindaco di Francavilla al Mare Wiliams Marinelli, il presidente del Flag Costa dei Trabocchi Franco Ricci e il presidente della Fondazione Genti d'Abruzzo Emilio Della Cagna. "E' una mostra che ha l'obiettivo di dare visibilità alla ricchezza e all'importanza del patrimonio culturale delle comunità di pesca europee - ha ricordato Di Filippo - E' voluta dal Dipartimento Agricoltura-Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica e si inserisce nella strategia regionale di valorizzazione del territorio, della pesca locale e della realizzazione di ecomusei quali vetrine delle comunità di pesca locali". La mostra sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, sabato orario 10-13 e 17-23, domenica 10-13 e 17-20.

