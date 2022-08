Giornalismo: premio Zilli, Tarquinio e Ciccone tra vincitori

(ANSA) - FANO ADRIANO, 08 AGO - All'Eremo dell'Annunziata di Fano Adriano (Teramo) si è svolta la cerimonia di premiazione della 1/a edizione del "Premio Giuseppe Zilli per il giornalismo": tra i premiati Giancarlo Ciccone (Italian Service BBC), Lavinia Spingardi (Sky Tg24), Andrea Vianello (direttore testate Rai Giornale Radio) e Francesco Paolucci. Il premio è organizzato dall'Associazione Premio Giuseppe Zilli con la direzione di Simone Gambacorta e il sostegno del Comune di Fano Adriano, della Fondazione Tercas, del Bim Vomano-Tordino e dell'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo. Madrina della serata è stata la conduttrice Arianna Ciampoli. La figura di Giuseppe Zilli è stata introdotta dallo storico Sandro Galantini.

L'attualità dello stile e l'etica del giornalista Zilli, direttore del settimanale cattolico Famiglia Cristiana (1954-1980), sono stati i temi della serata.

Il Premio alla carriera è andato a Giancarlo Ciccone (Italian Service BBC): "Un Premio importante perché io sono cresciuto con i valori di Famiglia Cristiana che ho portato nel mio lavoro a Londra per rappresentare la cultura italiana". Per il giornalismo televisivo premiata Lavinia Spingardi (Sky Tg24): "Il tema dell'ascolto e della comprensione è un elemento fondante di questo Premio, per diventare portatori sani del valore della verità".

Per il giornalismo cartaceo premiato Marco Tarquinio (direttore del quotidiano Avvenire): "La prima volta di un Premio è quella che da l'imprinting e mi emoziona l'idea che si sia pensato anche a me. Questo Premio è una sorta di mandato, perché Giuseppe Zilli è stato il primo direttore interattivo, che parlava con il pubblico. Attraverso la cronaca si segue la strada che porta alle verità più grandi".

Premio per il giornalismo radiofonico a Andrea Vianello (direttore testate Rai Giornale Radio), il quale in video messaggio ha ringraziato così la platea: "Questo premio rispecchia la scelta di verità di portare il GR1 in Ucraina, a Leopoli". A ritirare il premio è stato Paolo Salerno (Radio Rai). Per il giornalismo web è stato premiato Francesco Paolucci - freelance: "Mi sento molto affine a Zilli e questo Premio è uno stimolo continuare in questa direzione".

Il presidente del Premio e sindaco di Fano Adriano, Luigi Servi, conclude "I grandi nomi del giornalismo italiano testimoniano il valore del Premio per mantenere viva la figura e i valori di cui è portatore Giuseppe Zilli. Un grazie speciale va al direttore del Premio Simone Gambacorta, il quale ha saputo coordinare una squadra di lavoro che porterà lontano questo Premio”. Ha preceduto la cerimonia la tavola rotonda: “Il giornalismo al tempo delle fake news”, condotta da Maria Concetta Mattei. Hanno partecipato i vincitori del Premio, il direttore Gambacorta, il presidente dell’Odg d’Abruzzo, Stefano Pallotta, e Oscar Buonamano, consigliere Odg nazionale. (ANSA).