Jova Beach Vasto: Soa, 120 mila euro pubblici ma insulta

(ANSA) - PESCARA, 06 AGO - "Centoventimila euro di fondi pubblici dalla Regione Abruzzo per il Jova Beach Party e per tombare un corso d'acqua a forte rischio idrogeologico a Vasto rendendolo "calpestabile" per far svolgere il concerto di un privato. Eppure Jovanotti insulta chi difende le spiagge invece di essere contento per la priorità ottenuta passando incredibilmente avanti a emergenze idriche, sociali sanitarie e ambientali: si sente incompreso?".

Per la Stazione Ornitologica Abruzzese "è in evidente difficoltà davanti alle foto inequivocabili di cosa è stato fatto alla spiaggia e alle piante dunali a Fermo per il suo concerto. Per parte nostra sulla tappa di Vasto faremo accessi agli atti a tappeto per capire e nel caso agire" (ANSA).