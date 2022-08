Turismo, 1400 ogni giorno da porto Termoli per Isole Tremiti

(ANSA) - TERMOLI, 05 AGO - Si prospetta un tutto esaurito per la settimana precedente il Ferragosto nelle strutture ricettive della costa molisana. Già moltissimi i turisti che affollano la città di Termoli, anche per il suo porto, il più vicino alle isole Tremiti (Foggia), ma anche quelli che hanno scelto i lidi di Campomarino, Petacciato e Montenero di Bisaccia.

Sono circa 1.400 i viaggiatori che, dall'inizio del mese, si imbarcano quotidianamente dallo scalo termolese per raggiungere il porto di San Domino, la principale isola delle Diomedee.

