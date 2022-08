Sanità, Atessa, più prestazioni per Endoscopia e Radiologia

(ANSA) - CHIETI, 05 AGO - Attrezzature per il Pronto soccorso e presenza fissa dell'anestesista per garantire la diagnostica interventistica: queste le novità per l'ospedale di Atessa (Chieti), ufficializzate nel corso dell'ultima visita del direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti Thomas Schael. Da settembre al "San Camillo" sarà potenziata l'attività dell'Endoscopia, che potrà eseguire per 5 giorni alla settimana esami in sedazione e interventi mini invasivi, limitati finora a 2 sedute a settimana a causa della parziale disponibilità di un anestesista. Tale presenza sarà importante anche per eseguire esami con mezzo di contrasto in Radiologia, che potrà essere estesa a più giorni della settimana. La quantità dell'offerta andrà a incidere sulla riduzione dei tempi di attesa.

Le novità per Atessa riguardano anche l'assistenza territoriale, con l'imminente apertura dell'Unità complessa di cure primarie (Uccp). Si tratta di aggregazioni multiprofessionali di cui fanno parte medici di medicina generale, pediatri, infermieri e specialisti, che assicurano una presenza continuativa nelle ore diurne e rappresentano un riferimento importante per i bisogni primari di salute e la presa in carico dei malati cronici e fragili.

Il nuovo servizio sarà collocato temporaneamente al terzo piano del "S.Camillo", in un'area non utilizzata da cui sarà ben distinta, in attesa della realizzazione della Casa di Comunità finanziata con fondi del Pnrr che vedrà una ripartizione diversa e nettamente separata degli spazi dell'ospedale. L'attivazione dell'Unità di Atessa sarà seguita da quelle di Paglieta, Villa S.Maria e Tornareccio, che andranno a operare in rete e a costituire l'Uccp Sangro-Aventino con Casoli, Lama dei Peligni e Torricella Peligna, già operative.

Al Pronto soccorso sono state destinate attrezzature per circa 150 mila euro: accolte le richieste avanzate dal servizio per ecografo, monitor multiparametrico, frigo per farmaci, autoclave e altri strumenti necessari per rispondere alle necessità dei cittadini.

Intanto il prossimo 12 agosto scade il termine per presentare le domande per il direttore del Presidio territoriale di assistenza di Atessa. (ANSA).