Musica: pianista 17enne vince concorso internazionale Chieti

(ANSA) - CHIETI, 05 AGO - La pianista Anastasiia Kliuchereva (Russia-Austria) di 17 anni, si è aggiudicata il primo posto, ottenendo un assegno di 10 mila euro e l'accesso e il soggiorno al contest di Dubai 2024, alla prima edizione del Concorso Pianistico Internazionale nell'ambito del festival "Chieti Classica". Sul podio, al secondo posto, Kaiwen Zhao (Cina-Austria) di 21 anni, al quale sono andati 5 mila euro e, al terzo post, Maria Narodytska (Ucraina) di 30 anni che ha ricevuto 3.000 euro. Nella cinquina dei finalisti anche Kim Sunah (Sud Corea), 24 anni e Julia Kociuban-Maximov (Polonia) di 30 anni. A valutare le esibizioni dei concorrenti sono stati il direttore artistico del festival, Giuliano Mazzoccante, maestri e musicisti di indiscussa fama e di altissima formazione artistica che costituivano la giuria ovvero Pavel Gililov, Jan Jiracek von Arnim, Pietro De Maria, Stepan Simonian. La cerimonia di premiazione si è svolta alla presenza del prefetto di Chieti, Armando Forgione, del vicesindaco di Chieti Paolo De Cesare e del presidente della European Foundation for Support of Culture, Konstantin Ishkhanov. "Questo concorso, alla sua prima edizione, è senza dubbio il più importante della città di Chieti - ha detto Mazzoccante - Non solo come montepremi, per un totale di 18 mila euro, ma come respiro internazionale dell'evento, che mette Chieti in rete con una serie di capitali mondiali della musica classica". Chieti entra di fatto in un circuito internazionale che vanta la presenza di città come Vienna, Shangai, Yerevan, Washington.

(ANSA).