Calcio, Teramo, società esprime solidarietà a Iachini

(ANSA) - TERAMO, 05 AGO - Dopo l'esclusione dalla serie C decretata nelle ultime ore anche da parte del Tar del Lazio, la situazione a Teramo è sempre più tesa. E in tal senso la società Teramo Calcio "In riferimento all'aggressione subìta nella serata di ieri dall'ex presidente e attuale socio di minoranza della S.S. Teramo Calcio Franco Iachini, il club, nell'esprimergli massima solidarietà e vicinanza, condanna fermamente qualsiasi atto di violenza o intimidazione che non rispecchia, in alcun modo, la civiltà della tifoseria biancorossa, pur nella delicatezza del momento sportivo vissuto". (ANSA).