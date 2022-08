Zarrillo, Pasotti e Toquinho al Festival Adarte" di Celano

(ANSA) - CELANO, 04 AGO - Michele Zarrillo, con la sua tenace tecnica vocale, apre la seconda edizione del "Festival Adarte", sabato 6 agosto alle 21, nella particolare cornice del castello Piccolomini. La direzione artistica della kermesse, promossa dall'amministrazione comunale di Celano (L'Aquila), è del maestro Davide Cavuti, regista e compositore di cinema e teatro per Michele Placido, Lino Guanciale, Ugo Pagliai, Pasquale Squitieri, Giorgio Albertazzi. Zarrillo mette in scaletta numerose canzoni tra le quali "Per chi sa scegliere", "Io e te", "Come ho fatto a perderti" o "Adesso" e i successi "Cinque giorni", "Una rosa blu", "L'elefante e la farfalla" e "Nell'estasi o nel fango".

Domenica 7 agosto, doppio appuntamento alle 21 con la voce di Karima, accompagnata da un trio jazz d'eccezione composto da Piero Frassi al pianoforte, Gabriele Evangelista al contrabbasso, Bernardo Guerra alla batteria; alle 23.30 lo show del cabarettista Dado (Parco della Rimembranza).

Lunedì 8, il direttore del Teatro stabile d'Abruzzo, sarà il protagonista assoluto della performance "Luna … Amleto, Shakespeare, Pirandello". Doppio appuntamento anche per la serata di martedì 9 agosto, di scena l'attrice Giuliana De Sio con il suo spettacolo "Favolosa", accompagnata da Marzo Zurzolo e dal suo Trio e alle 23.30 (al Parco della Rimembranza) la performance del cabarettista Sergio Sgrilli.

La solidarietà, è il leit-motiv del "Premio Tommaso da Celano" che venerdì 10 vedrà protagonista la "Caritas Italiana", ma anche la letteratura, il giornalismo, la musica e il cinema con la partecipazione dello scrittore Remo Rapino (Premio Campiello 2020), dell'attore Francesco Montanari, del giornalista Rai Paolo Di Giannantonio, del giornalista Mediaset Angelo Macchiavello (inviato in Ucraina) e del tenore Piero Mazzocchetti.

Venerdì 12 agosto conclude la kermesse, il concerto internazionale (data in esclusiva regionale) di Toquinho.

