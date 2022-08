Sparatoria Pescara:Pettinari (M5S),da tempo città non sicura

(ANSA) - PESCARA, 04 AGO - "Quanto avvenuto nei giorni scorsi sulla Strada Parco ha tutta l'aria di un'esecuzione, vedremo cosa dirà la Magistratura in merito e non possiamo far altro che attendere il lavoro degli organi competenti. Ma una cosa è certa, quando arrivi a vedere la fiamma così alta di un efferato delitto vuol dire che sotto la cenere c'è una brace di criminalità che arde da tempo. Sono mesi, anzi anni, che lo ripeto: Pescara non è una città sicura. E non per i singoli atti che fanno scalpore, come l'ultimo omicidio in ordine di tempo o la sparatoria avvenuta a piazza salotto negli scorsi mesi o l'aggressione nella palestra. Pescara non è una città sicura perché quotidianamente si registrano violenze, aggressioni, molestie e furti. In centro come nelle periferie. Ora chi dovrebbe risolvere il problema non può continuare ad affermare che il problema non esiste" a dichiararlo è il Vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, da anni impegnato nella lotta alla criminalità, che questa mattina con un gruppo di cittadini si è recato a Piazza Salotto, nel cuore del centro città, per proporre interventi mirati alla risoluzione dell'escalation di criminalità che investe Pescara. (ANSA).