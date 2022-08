Goletta Verde,in Abruzzo 'inquinato' il 50% dei punti campionati

(ANSA) - PESCARA, 03 AGO - Legambiente presenta i risultati delle analisi microbiologiche dei campioni d'acqua prelevati il 18 luglio dai volontari di Goletta Verde sulle coste abruzzesi, 4 punti su 8 sono oltre i limiti di legge per valori di Enterococchi intestinali e/o Escherichia coli. E' il dato emerso dalla conferenza stampa tenuta al porto turistico di Pescara.

Tre prelievi sono stati eseguiti alle foci di fiumi e 5 a mare: inquinati la foce del Vibrata, tra Martinsicuro e Alba Adriatica (Teramo), la foce del Saline tra Montesilvano e Città Sant'Angelo (Pescara) e il punto a mare di fronte alla foce del Feltrino a S.Vito Chietino (Chieti). Fortemente inquinato il punto alla foce del fiume Alento a Francavilla al Mare (Chieti).

"Se i dati di Arpa sono gli unici che determinano la balneabilità di un tratto di costa, a seguito di ripetute analisi nel periodo estivo - precisa Legambiente - le analisi di Goletta Verde hanno l'obiettivo di individuare le criticità dovute a cattiva depurazione dei reflui in foci, canali e corsi d'acqua, principale veicolo con cui l'inquinamento, generato da insufficiente depurazione, arriva in mare". E' emerso anche che in nessuno degli 8 punti campionati è presente la cartellonistica obbligatoria relativa alla qualità delle acque.

E in due delle tre foci monitorate manca anche il divieto di balneazione. "Il fatto che almeno un punto nelle tre province ha ricevuto un giudizio negativo non può far altro che alzare l'asticella dell'attenzione sullo stato dei mari - commenta Giuseppe Di Marco, presidente Legambiente Abruzzo - Occorre migliorare il livello di depurazione dei reflui. Mare e turismo sono asset fondamentali per l'Abruzzo, dobbiamo accelerare sul miglioramento della depurazione e sistemazione degli impianti per fare il salto di qualità richiesto".

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche Federica Barbera, portavoce di Goletta Verde Legambiente; Silvia Tauro, Legambiente Abruzzo Youth4Planet; Maurizio Dionisio, direttore di Arta Abruzzo; il vicepresidente della Regione Abruzzo Emanuele Imprudente; Marco Paolilli, responsabile Conou, Coordinamento Area Centro Sud; Sergio Guccione, consulente dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano. (ANSA).