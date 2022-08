Acquerelli di Adriana Morgante Giornetti a Sant'Eufemia

(ANSA) - SANT'EUFEMIA A MAIELLA, 02 AGO - Dal 2 al 31 agosto nei locali del Giardino Botanico di Sant'Eufemia a Maiella, nel Parco Nazionale della Maiella, sarà possibile ammirare dipinti della pittrice Adriana Morgante Giornetti, riconosciuta a livello internazionale per le sue opere di iconografia botanica.

Utilizzando la tecnica dell'acquerello, la pittrice ritrae in maniera fedele specie vegetali spontanee, in particolare specie endemiche o a rischio d'estinzione, dando ai suoi dipinti un carattere scientifico. La mostra è ad accesso libero e sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00. (ANSA).