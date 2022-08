Sport nei Parchi, a Rapino la terza area attrezzata d'Abruzzo

(ANSA) - RAPINO, 01 AGO - Dopo Sante Marie (L'Aquila) e Torino di Sangro (Chieti) il progetto Sport nei Parchi inaugura in Abruzzo una terza area attrezzata per attività sportive "a cielo aperto". A Rapino, comune in provincia di Chieti all'interno del Parco nazionale della Maiella, è stata allestita un'area per gli amanti del ciclismo e del wellness. Accanto al "bike park" dotato di pista al circuito chiuso fatta di curve, dossi e tornanti (pump track), è stata realizzata un'area dove fare esercizio fisico. Qui già si allenano giovani campioni come Luigia Colasante, campionessa italiana di Karate, proprio lei sarà testimonial del territorio per 'Sport nei Parchi' insieme a Settimio Massotti, icona della pallamano italiana.

Mercoledì 3 agosto alle 18 in via Madonna di Carpineto sarà consegnato alla cittadinanza anche lo spazio attrezzato che implementa il bike park. Il sindaco Rocco Micucci con Domenico Scognamiglio, segretario di Sport e Salute Abruzzo, e Massimo Luciani, direttore Anci Abruzzo, presenteranno il progetto nazionale.

L'ex Ct della nazionale italiana di pallamano, il teramano Settimio Massotti (capocannoniere della Nazionale, 303 partite disputate in maglia azzurra, l'uomo dalle 1360 reti), darà dimostrazione pratica della lettura dei Qr Code che, posti su ogni singolo attrezzo, sono fruibili da smartphone e accedono ai video tutorial di esercizi utili all'allenamento, uguali per tutta Italia.

Il progetto Sport nei Parchi è stato ideato da Sport e Salute Spa, condiviso con Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e i Comuni (beneficiari e attori), in questo caso Rapino, per promuovere il benessere attraverso il movimento nei giardini, nei parchi e nelle aree urbane. È stato pensato per i cittadini, per aumentare l'attività fisica in natura, gratuita, e senza età. (ANSA).