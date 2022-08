Golden Short Film Festival, i vincitori della 2/a edizione

(ANSA) - AVEZZANO, 01 AGO - Grande successo per la seconda edizione del Golden Short Film Festival, la kermesse dedicata ai cortometraggi. Un'edizione di grande qualità premiata dalla partecipazione di oltre 1.200 lavori in concorso provenienti da 50 Paesi.

Il Festival, nato con l'intento di contribuire a raccontare il nuovo cinema mondiale, le nuove visioni e le tendenze filmiche contemporanee, è stato ospitato in piazza della Repubblica ed è stato realizzato grazie al contributo del Comune di Avezzano.

Una kermesse ideata da Meta Aps che si è avvalsa del contributo della Fondazione Carispaq.

Questi i vincitori della seconda edizione: miglior attore Leo Gullotta per "Vecchio" (Italia); migliore attrice Aubree Bouche per "Beta" (Usa); miglior corto di animazione "Mum is pouring rain" di Hugo de Faucompret (Francia); migliore fotografia Mario D'Anna per Manuel (Italia); miglior corto di commedia "Dont you love me?" di Madeleine Dudley (Australia); miglior regista Cynthia Wade per "Sproutland" (Usa); Joep Van Osch "Meet the Millennial - Inside the pressure cooker"; migliore corto drammatico "Serge" di Tristan Guignard (Francia); miglior montaggio Walter Rastelli per "Jumpcut" (Italia); milglior corto sperimentale "Death and magic castles" di Kari Barber (Usa); miglior corto horror "Slurp" di Jules Jolly (Francia); miglior music video "Hail mixed with rain" (Italia) di Andrea Dipa & Jack Sapienza; miglior produttore Georgina Crebbin per "After" (Isola di Man); miglior corto romantico "Cats and dogs" di Joost Biesheuvel (Olanda); miglior corto di fantascienza "The station caretaker" di Vladislav Emelin (Russia); miglior sceneggiatura "Blind Innocence" di Hugo André (Regno Unito); miglior colonna sonora Beats di Mathias Rehfeldt (Germania); miglior corto studentesco "Vlada goes to London" di Arti Savchenko (Israele); miglior corto thriller "The end of innocence di Adélaïde Nicvert (Francia). (ANSA).