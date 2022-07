Elezioni: Pezzopane (Pd), non mi ricandido

(ANSA) - PESCARA, 30 LUG - "Avevo già maturato la decisione di interrompere la mia esperienza parlamentare con la fine di questa legislatura, avevo accettato con piacere la proposta della coalizione di candidarmi a Sindaca dell'Aquila, per dedicare alla rinascita della mia città ogni sforzo, le cose non sono andate come avremmo voluto, ma sono stata eletta consigliera comunale e devo impegnarmi comunque, come avevo promesso, seppur in un ruolo diverso e per una opposizione seria, corretta ma decisa e puntuale, quella attesa da tempo da tante cittadine e cittadini. La crisi di governo ha accelerato i tempi della mia decisione. È una scelta che ho fatto con lucidità anche se il Parlamento è stato un luogo importante, di grande crescita, che mi ha permesso di raggiungere risultati a tutto campo. È una scelta che ha molte ragioni, personali e politiche". Lo fa sapere Stefania Pezzopane (Pd).

il parlamentare aquilano attualmente consigliere comunale nella sua città spiega che "non nascondo un certo senso di estraneità da certe dinamiche tossiche e conflittuali (e questa crisi ne è un esempio eclatante) con cui la politica sceglie di rappresentarsi. Mi sono sentita impegnata in questi anni a costruire un'alleanza progressista per superare la solitudine del Pd. Purtroppo la crisi ha follemente interrotto un percorso nazionale. E stiamo cercando in queste ore di recuperare un quadro di coalizione. Ora, siamo già in campagna elettorale e i nostri problemi locali e di scenario vanno accantonati. La rapidità dei processi che ci portano a questo voto anticipato, non consente di analizzare diverse responsabilità diffuse, ma dopo il 25 settembre dovremo farlo ad ogni livello riaprendo discussioni e confronti e animando nuovi progetti. ". (ANSA).