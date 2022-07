Torna 'Teatro in Quota' nel Parco Sirente Velino

(ANSA) - ROCCA DI MEZZO, 29 LUG - Torna da martedì 2 a martedì 9 agosto a Rocca di Mezzo (L'Aquila) il festival "TiQ - Teatro in Quota", in una nuova edizione dal titolo "Punti Cardinali", per la direzione artistica di Alessandro Businaro e per la direzione esecutiva di Dario Del Fante. Una settimana di eventi, 7 spettacoli e 3 laboratori, di cui uno aperto a tutta la cittadinanza. Quartier generale del festival sarà anche quest'anno il Parco regionale Sirente Velino. Altri luoghi coinvolti saranno la palestra polivalente Sebastiani e il Rifugio Sebastiani, che rispettivamente ospiteranno gli spettacoli di apertura e di chiusura. Tra i protagonisti, Laura Accardo e Andrea Dante Benazzo, Alessandro Businaro, Fabio Condemi, Dario Felli, Frosini/Timpano, Silvia Gribaudi, Giulia Odetto, Elia Tapognani.

"Teatro in Quota 2022 - Punti Cardinali" accoglie artisti provenienti da tutte le discipline appartenenti al mondo delle arti dal vivo e cerca, in un territorio florido come quello dell'Altopiano delle Rocche, di portare avanti un'indagine sul contemporaneo a contatto con la cittadinanza. L'edizione 2022 si presenta come un laboratorio libero, non esclusivo e recettivo, in cui le figure artistiche, attraverso il rapporto con il pubblico, con il corpo, e con la tecnologia, con la parola e con lo spazio urbano, possano dare un nuovo significato al termine teatro: "Per questa nuova edizione - dichiara Alessandro Businaro - abbiamo lavorato in continuità con l'anno scorso nel configurarci come un luogo aperto al dialogo, attraverso laboratori e residenze, e attento a diversi percorsi artistici".

Il festival, oltre ad avere un suo cartellone di appuntamenti, a ingresso con offerta libera, è al secondo anno di attività di affiancamento alla produzione, riservata a un progetto precedentemente selezionato tramite bando. A vincerlo quest'anno è stato "Simpatia N3 - Concerto per campanile e corpo" di Filippo Lilli e Valentina Sansone. Il festival è realizzato da "Re:main Aps" con il sostegno di Pro loco e Comune di Rocca di Mezzo e del Parco regionale Sirente Velino, e con il patrocinio del Teatro Stabile d'Abruzzo, della Consulta dei giovani dell'Altopiano e di Impressione StudioCreativo. (ANSA).