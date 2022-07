Musica, libri e pittura: Civita d'Antino lancia il Samara

(ANSA) - CIVITA D'ANTINO, 28 LUG - Letteratura, musica inedita e immagini in un weekend che si propone di celebrare l'arte nuova in ogni sua forma nonché una riscoperta della tradizione pittorica danese a partire da Kristian Zahrtmann, in virtù le sue estati passate a Civita D'Antino (L'Aquila).

Ecco il Santa Maria Ricordi & Accordi, in programma proprio nel borgo abruzzese sabato 30 e domenica 31 luglio. Un appuntamento che si propone come crocevia di artisti e autori provenienti da più parti d'Italia. La manifestazione è promossa dal Comune di Civita D'Antino, finanziata dall'associazione Palazzo Ferrante ed organizzata dall'associazione Anima Dischi.

Diversi i riconoscimenti che verranno assegnati agli artisti meritevoli: Premio Samara (vincitore assoluto): Al miglior musicista del Festival 2022, il quale riceverà un riconoscimento in denaro nonché una produzione musicale offerta dall'etichetta discografica indipendente "Anima Dischi". Il premio, sarà consegnato dal sindaco di Civita d'Antino, Sara Cicchinelli.

Targa Franco Califano: per premiare l'artista con il testo più intimo e vissuto sulla pelle. Targa Franco Battiato: Per premiare l'artista più distaccato ed artisticamente disinteressato alle dinamiche commerciali dell'industria discografica. Targa Palazzo Ferrante: al partecipante o alla band che eseguiranno la miglior performance musicale e scenografica.

Targa Luca Piccone: in onore di Luca Piccone, della band I Nineties scomparso l'11 gennaio 2022. Targa Barba: in onore di Alberto Di Fabio.

A decretare i vincitori una giuria d'eccellenza: Felice Casucci, Lucio Meglio, Cinzia Baccini, Mario Quaglieri, Gianluca Alfonsi, Lorenzo Berardinetti, Valerio Bisegna, Pietro di Massimo. A presentare il festival il giornalista Daniele Imperiale affiancato da Giada Panella. Ideatore del festival, il vicesindaco Matteo Di Fabio. Sabato pomeriggio, in programma le presentazioni letterarie con Massimo Pietrantoni, Roberto Cipollone, Mariavittoria Fiore, Paola di Domenico, Federico Falcone, Francesco Proia, Emanuele de Santis. (ANSA).