Aielli, gemellaggio con la Palestina a Borgo Universo

(ANSA) - AIELLI, 28 LUG - Tre dei giorni del festival di Borgo Universo saranno dedicati alla cultura palestinese. Il gemellaggio nato in collaborazione tra la comunità di Aielli (L'Aquila), l'Ambasciata Palestinese in Italia e l'Università di Betlemme. "Un'iniziativa - spiegano i promotori - che vuole rappresentare proprio questo luogo ideale, un luogo dove nessuno sia straniero e dove ciascuna persona si faccia portavoce attraverso i molteplici linguaggi della comunicazione, della poesia, della musica, delle tradizioni e dell'arte in ogni sua forma".

Da qui nasce l'idea di "Borgo Universo for Palestina", con tre giorni di iniziative culturali, dal 29 al 31 luglio, dove si alterneranno concerti, reading poetici, arte muraria, mostre fotografiche, proiezioni video, iniziative letterarie, gastronomiche e artigianali, con la presenza delle istituzioni locali, delle rappresentanze dell'ambasciata palestinese e con artisti e ospiti anche di caratura internazionale, che parteciperanno con spirito solidaristico all'evento, uno spirito che prevede anche la presenza di una delegazione del Liceo Benedetto Croce di Avezzano (L'Aquila). "L'idea di questo gemellaggio - spiegano ancora i promotori - si proietta perciò anche verso un futuro aperto e inclusivo, affinché in Palestina germogli un po' di Aielli e ad Aielli cresca un po' di Palestina, affinché si costruiscano ponti invece che muri e affinché, infine, si realizzi un sogno possibile, senza più frontiere".

Alle 11 domani è in programma l'inaugurazione del murale "Taqispateen", alla presenza dell'ambasciatrice dell'autorità palestinese in Italia, Abeer Odeh. In serata, musica dal vivo con Ashraf Said & Saleh Tawill, dalle 22. Nella giornata di sabato sono previste lezioni di fumetto, mostre fotografiche a tema. Nel pomeriggio, alle 17.30 ci sarà un reading poetico a cura di Marco Cinque (con Beppe Costa, Alessandra Brava, John Claude Smith, Odeh Amaneh). Laboratori ed esposizioni proseguiranno anche domenica 30, con delle proiezioni di film a tema. La tre giorni sarà accompagnata da street food palestinese. Per l'occasione è stata ideata una maglia di Borgo Universo edizione speciale che sarà in vendita in fino al 4 agosto. (ANSA).