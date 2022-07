Sisma L'Aquila: avviato cantiere scuole S.Barbara-S.Sisto

(ANSA) - L'AQUILA, 27 LUG - Consegnati i lavori di ricostruzione del nuovo polo scolastico Santa Barbara-San Sisto con il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, che questa mattina ha posto simbolicamente la prima pietra della struttura destinata a ospitare circa 340 alunni, di cui 90 nelle tre sezioni della scuola d'infanzia e 240 nelle dieci classi, per due sezioni, della scuola primaria. Oltre 4,6 milioni l'importo degli interventi previsti, cui si aggiunge il milione già impiegato per l'abbattimento delle strutture preesistenti, conclusasi dopo l'avvio del cantiere per la demolizione del settembre scorso;.730 i giorni per il completamento dell'opera.

"L'obiettivo - spiega il primo cittadino - è di avere a disposizione un plesso moderno, sicuro e funzionale a partire dall'anno scolastico che inizierà a settembre 2024. Inaugurare l'inizio dei lavori per una scuola ha un sapore del tutto diverso rispetto a qualsiasi altra opera pubblica perché rafforza la consapevolezza di contribuire a dare certezze al futuro di questa terra e alle famiglie. È il frutto di un impegno costante dell'amministrazione per attuare una prospettica e definita strategia sull'edilizia scolastica, realizzata attraverso un puntuale e rigoroso impiego dei poteri commissariali e il lavoro della struttura appositamente costituita dal Comune dell'Aquila". (ANSA).