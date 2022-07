Sindacati: inaugurata nuova sede Ugl a Vasto

(ANSA) - PESCARA, 27 LUG - È stata inaugurata a Vasto la nuova sede del sindacato Ugl in via Silone: alla cerimonia hanno preso parte il segretario generale UGL, Paolo Capone, il dindaco di Vasto Francesco Menna, il segretario regionale UGL, Gianna De Amicis, il segretario Ugl Chieti, Armando Foschi, e la responsabile della sede di Vasto Maria Luisa De Guilmi.

"Stamattina sono a Vasto - ha spiegato Capone - per inaugurare una nuova sede dell'UGL in un territorio con un importante distretto industriale che subisce oggi la crisi del settore dell'automotive con grave rischio per il mantenimento dei livelli occupazionali. A questo si aggiunga l'inopportuna decisione di produrre esclusivamente auto elettriche dal 2035.

Una scelta che potrebbe assestare un colpo mortale per il distretto industriale di Vasto. E' necessario, pertanto, accompagnare i processi di transizione in atto attraverso investimenti in politiche industriali che prevedano percorsi di riconversione e di formazione, sostenendo la ricerca e lo sviluppo".

"L'UGL di Chieti e l'UGL Regionale - hanno rilevato la De Amicis e Armando Foschi - hanno deciso di aprire una sede a Vasto proprio per presidiare un territorio che rischia di subire gli effetti devastanti di una politica nazionale che ha perso la percezione dell'importanza del settore manifatturiero in Italia.

In questo scenario preoccupante, come UGL continueremo a chiedere alle istituzioni nazionali e locali di convocare quanto prima un tavolo per discutere delle misure necessarie per il rilancio del comparto automotive a tutela dei lavoratori".

(ANSA).