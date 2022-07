Mobilità: Trenitalia, 1500 posti bicicletta in treni Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 27 LUG - Trenitalia (Gruppo FS Italiane), punta sempre più sulla sostenibilità e oggi a Pescara, presso la Stazione Centrale ha presentato le nuove carrozze tutto bici dedicate al trasporto delle biciclette, da qualche settimana già in circolazione sui binari abruzzesi. "Da oggi con questa iniziativa - ha detto Bruna Di Domenico, Direttrice Regionale Trenitalia Abruzzo - diamo una risposta importante alla domanda crescente di trasporto bici sul treno e la circolazione dunque di 18 treni giornalieri dotati di questa carrozza che dispone di 64 posti, 44 dei quali dotati anche di presa elettrica consente di elevare a 1500 posti l'offerta giornaliera per le bici. Si tratta così l'attenzione di Trenitalia per l'Abruzzo, per l'ambiente perché treno e bike sono un binomio ecosostenibile e vincente scelto sempre più da famiglie e cicloamatori per fruire del turismo fuori porta e visitare i borghi della nostra regione".

Ermanno Russo, Responsabile Commerciale Direzione Business Regionale di Trenitalia, presente alla cerimonia di consegna dei nuovi treni a Pescara ha sottolineato che "l'Intermodalità è nel nostro Dna perché come Trenitalia facciamo della capillarità il motivo principale per essere preferiti nel mondo dei trasporti e dove non arriviamo con il treno arriviamo con altri mezzi di trasporto sempre nel pieno della sostenibilità. Trenitalia ha sempre più a cuore l'offerta in Abruzzo - ha aggiunto Russo - e non a caso siamo oggi qui in Abruzzo, uno dei territori in questo caso che esprime più degli altri la domanda de trasporto di bici. Pensate che 1500 sono i posti che quotidianamente riserviamo alle biciclette sui treni dell'Abruzzo". Positivi sono i numeri del bilancio intermedio della Trenitalia Summer Experience in Abruzzo: +27% per i Trabocchi Line e +31% sull'Adriatica nord rispetto al 2021. (ANSA).