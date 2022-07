Coca-Cola: Marsilio, da investimento impulso all'occupazione

(ANSA) - ORICOLA, 27 LUG - "La notizia del nuovo investimento di Coca-Cola HBC Italia sullo stabilimento abruzzese di Oricola non può che far piacere: l'investimento programmato rafforza la presenza di Coca-Cola in Abruzzo e dà un forte impulso sia all'occupazione diretta sia a tutti i benefici che ne deriveranno per l'economia del territorio attraverso l'indotto". Lo afferma il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

"La diversificazione industriale - aggiunge - con nuove linee di produzione, mette in luce la lungimiranza manageriale e la volontà di puntare sempre più sul sito produttivo di Oricola. La Regione Abruzzo continuerà a valorizzare l'area industriale marsicana, consapevole che l'investimento milionario di Coca-Cola rappresenta la conferma del valore strategico di quell'area, capace di rispondere alle esigenze di multinazionali importanti ma anche di piccole e medie imprese che possono ulteriormente crescere proprio grazie alla presenza di questi colossi industriali". (ANSA).