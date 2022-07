Ambiente: Trulli, modifica statuto Ambiente divisiva

(ANSA) - SPOLTORE, 27 LUG - "La modifica della statuto di Ambiente spa, approvata ieri (26 luglio 2022) dal consiglio comunale di Pescara divide proprio nel momento in cui è fondamentale lavorare insieme". Lo afferma il sindaco di Spoltore Chiara Trulli. "Voglio sottolineare la situazione in cui si troveranno quei Comuni, come Spoltore, che hanno quote minoritarie e con il nuovo statuto, nel caso in cui dovesse essere approvato anche dall'assemblea straordinaria di Ambiente, non avranno più una vera rappresentanza". La posizione di Trulli è condivisa anche dai sindaci Alessandro D'Ascanio (Roccamorice), Franco Enrico Marinelli (Serramonacesca), Riziero Zaccagnini (Tocco da Casauria), Antonino D'Angelo (San Valentino), Catia Campobasso (Vicoli), Concezio Galli (Popoli), Davide Morante (Salle), Domenico Vespa (Villa Celiera), Gabriele Starinieri (Loreto Aprutino), Simone Romano D'Alfonso (Lettomanoppello), Samuele Di Profio (Civitaquana), Donatella Rosini (Carpineto della Nora). In linea con la sua posizione si sono espressi anche il segretario provinciale del Pd Nicola Maiale e la vice segretaria Leila Kechoud. (ANSA).