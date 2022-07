Cimiteri: arriva Aldilàpp, mappa e servizi per cura tombe

"Aldilàpp" l'applicazione realizzata nel 2021 per facilitare ai parenti l'individuazione dei cari defunti, è stata presentata dal Sindaco di Campli (TE), Federico Agostinelli nella sala conferenze del BIM, Consorzio di Comuni del Vomano e Tordino. Si tratta di un'app innovativa progettata alla società Stup1 per digitalizzare i principali servizi cimiteriali, come l'archivio e la ricerca di informazioni sui defunti, nonché l'acquisto a distanza di prodotti e servizi connessi. Richiesta da molti Comuni in tutta Italia, Campli è il primo ad attivarla su territorio nazionale. Dal cimitero monumentale di grandi dimensioni a quello piccolo di un borgo storico, grazie all'app, che il Comune di Campli ha adottato, si è in grado di risalire con precisione al nominativo ed alla posizione di un ospite defunto, grazie ad una mappatura del cimitero che correla luogo di sepoltura e identità del caro estinto. Il visitatore entrerà nel cimitero del borgo farnese alla ricerca di un amico o di un familiare, e potrà utilizzare la segnaletica posta all'interno della struttura per collegarsi con il servizio grazie al QRcode e scoprire così, tramite una ricerca nominativa, il punto esatto in cui dimora il caro estinto. Inoltre sarà possibile accedere al profilo biografico di un proprio caro defunto e inserire informazioni come foto profilo e memorie, condividere una preghiera o un pensiero, conservare ed aggiornare l'identità digitale.

Al servizio di "ricerca defunto" si unisce la pratica funzione Fidelio, che permette, a chi non ha la possibilità di recarsi di persona dal proprio caro, di inviare fiori, biglietti commemorativi, ma potrà anche acquistare servizi cimiteriali come la pulizia e la manutenzione della tomba.

"Per l'amministrazione comunale - dice il Sindaco Federico Agostinelli - si tratta dell'opportunità di offrire un servizio digitale innovativo ai nostri cittadini e a coloro che non vivono qui ma hanno ancora importanti legami affettivi, è uno stimolo per le aziende del territorio che offrono servizi cimiteriali e inoltre avremo a disposizione un archivio cimiteriale digitale centralizzato". La app può essere scaricata gratuitamente già da oggi da Apple Store e Google Play Store.

