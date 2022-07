Commercio: intesa Regione Abruzzo-Amazon per prodotti locali

(ANSA) - PESCARA, 25 LUG - I prodotti abruzzesi sbarcano su Amazon grazie alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa con la Regione Abruzzo per la realizzazione di attività di supporto alla digitalizzazione delle piccole e medie imprese e la promozione dei prodotti locali su ‪Amazon.it‬. I dettagli sono stati illustrati dal presidente della Regione, Marco Marsilio.

"Cerchiamo di conciliare - ha spiegato - le nuove modalità di commercio basate sull'online e la consegna a domicilio da parte dei grandi gruppi con la tutela del piccolo commercio e dell'artigianato, mettendo a disposizione con questo protocollo con Amazon la vetrina che la piattaforma internazionale può offrire e che paradossalmente diventa l'occasione di rilancio del piccolo commercio che invece di essere conosciuto nel ristretto vicinato ha la possibilità di aprirsi ad una platea nazionale ed internazionale".

"Questa - ha proseguito il presidente della Regione - è una occasione in più che cerchiamo di offrire e spero che possa essere colta e che questo accordo con Amazon possa dare frutti.

Si tratta tra l'altro di un accordo già importante di per se perché come sapete fra qualche giorno andremo ad inaugurare uno stabilimento a San Salvo che nei primi tre anni prevede di impiegare mille persone direttamente nello stabilimento, escludendo l'indotto e siamo sicuri che stiamo parlando di un accordo importante per l'economia e per i posti di lavoro. Si tratta di un contributo importante sul fronte occupazionale in un periodo di crisi e se poi questa piattaforma viene utilizzata in maniera proficua e intelligente a disposizione anche del commercio di vicinato che può moltiplicare la sua clientela e le occasioni di vendita con questa sinergia, allora possiamo parlare non certo di una minaccia, ma di una opportunità di crescita per il piccolo commercio".

Per la la Public Policy Manager di Amazon Rita Malavasi il protocollo "serve per supportare la internazionalizzazione e digitalizzazione delle Pmi con una vetrina dedicata esclusivamente ai prodotti abruzzesi: l'accordo prevede una attività di formazione che verrà rilasciata in maniera gratuita in collaborazione con la Regione con l'obiettivo di raggiungere il maggior numero di aziende"."Sono previsti webinar - ha aggiunto - e anche mini master dedicati. L'80% dei contenuti parla di ecommerce perché poi l'azienda deve essere libera di scegliere il canale di vendita che ritiene più idoneo. Il progetto con la Regione è nato con l'obiettivo di dare sempre più possibilità di formazione alle aziende e creare una vetrina di prodotti Made in Italy grazie alla collaborazione con Ice e con il supporto de Ministero degli Affari Esteri. Nello specifico con l'apertura del nostro punto Amazon a San Salvo, per noi essere vicino al territorio diventa fondamentale".

L'assessore regionale alla Attività Produttive Daniele D'Amario ha ricordato che "il 1 agosto Amazon apre a San Salvo e ci saranno ricadute occupazionali positive per il territorio, ma anche opportunità per il tessuto commerciale abruzzese per poter ampliare le proprie occasioni di vendita". "Con il Covid il commercio on line è cresciuto in maniera enorme - ha concluso - e non cogliere questa opportunità sarebbe stata una cosa scellerata. Il protocollo firmato con Amazon serve per formare le imprese e per farle poi entrare entrare in un nuovo tipo di vetrina digitale". (ANSA).