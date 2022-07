Caldo: Pescara rovente, bollino rosso per altri tre giorni

(ANSA) - PESCARA, 25 LUG - Pescara da bollino "rosso" per quattro giorni consecutivi. Non solo ieri, ma anche oggi, martedì e mercoledì per la città è previsto il livello massimo di allerta per l'emergenza caldo, secondo il Bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, relativo a 27 località. Il bollino rosso oggi riguarda 19 centri, domani 13 e mercoledì 12, con il capoluogo adriatico sempre presente.

Al momento le temperature vanno dai 33 gradi della costa agli oltre 35 registrati nell'entroterra e, in particolare, in Val Pescara. Tante le persone che, anche oggi, si sono riversate sulle spiagge, letteralmente prese d'assalto nel weekend. Molti anche coloro che hanno cercato di rinfrescarsi nei parchi e nelle aree verdi cittadine. In tutto l'Abruzzo, secondo la Protezione civile regionale, il rischio di incendi è "medio" Le ondate di calore, precisa il Bollettino, si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Il bollino rosso indica "condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche".

Per quanto riguarda le prossime ore, secondo gli esperti di AbruzzoMeteo, diretto da Giovanni De Palma, sull'Abruzzo sono possibili "annuvolamenti durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, specie a ridosso dei rilievi, dove non si escludono occasionali rovesci a carattere temporalesco, in estensione verso le zone pedemontane che si affacciano sul versante adriatico, in attenuazione in serata e in nottata.

Nella giornata di martedì l'instabilità tenderà ad intensificarsi, specie nel pomeriggio-sera, addensamenti torneranno a formarsi lungo la dorsale appenninica con rovesci e manifestazioni temporalesche in estensione verso il settore adriatico. I temporali si estenderanno soprattutto verso le zone pedecollinari ma potranno localmente raggiungere le aree costiere, anche nel pomeriggio-sera di mercoledì. Non si escludono fenomeni di forte intensità". (ANSA).