Calcio: portiere baby dal Delfino Curi Pescara alla Juventus

(ANSA) - PESCARA, 25 LUG - Il portiere baby Filippo D'Emilio, classe 2008, 14 anni compiuti da pochi giorni, è un nuovo giocatore della Juventus: l'estremo difensore dell'Under 15 del Delfino Curi Pescara allenata nell'ultima stagione da Gianfranco Norscia, dopo aver passato qualche giorno, ai primi di giugno, in prova a Vinovo, è stato tesserato dal club bianconero, con cui giocherà nella categoria Under 15 nella prossima stagione. Pochi giorni fa la firma, proprio a Vinovo, nella sede del settore giovanile della Juventus, alla presenza dei genitori e del dirigente Antonio Martorella.

I primi momenti di D'Emilio a Torino sono stati già da incorniciare: arrivato nel quartier generale bianconero domenica scorsa, lunedì mattina al risveglio ha fatto colazione assieme a Max Allegri - ex compagno di squadra e ancora oggi molto amico di Martorella - e, sempre al J Hotel, ha incontrato un altro nuovo arrivo in casa juventina, un certo.. Paul Pogba. La sua nuova avventura è iniziata nel migliore dei modi. Nella sede delle giovanili juventine a Vinovo ha incontrato il responsabile Massimiliano Scaglia e, una volta sbrigate le formalità e le visite mediche al J Medical, ha firmato e scattato le foto di rito. Dopo il pranzo al J Hotel ha fatto visita alla J School, dove frequenterà le lezioni nel prossimo anno scolastico.

"Siamo tutti molto felici - è il commento di Martorella al ritorno da Torino - . La Curi non cedeva un giocatore alla Juventus da trent'anni: ai tempi, fu il difensore Paolo Chiavaroli il giovane talento scovato a Pescara dai bianconeri.

Questo momento è per tutti noi molto emozionante e gratificante: dopo nove anni di lavoro e attenzione al mondo giovanile, raccogliamo i primi frutti". (ANSA).