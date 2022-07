Visita Papa:logo con Francesco e rosone Basilica Collemaggio

(ANSA) - L'AQUILA, 22 LUG - L'Arcidiocesi dell'Aquila, per celebrare la visita del Papa all'Aquila il prossimo 28 agosto, ha confezionato è presentato un logo ad hoc con l'immagine di Francesco che saluta e alle sue spalle il rosone della basilica di Collemaggio, dove il Santo Padre, per la prima volta nella storia, aprirà la Porta Santa: ad illustrarne le caratteristiche, in una conferenza stampa che si è svolta all'Aquila, l'arcivescovo metropolita, cardinale Giuseppe Petrocchi. "L'immagine di Papa Francesco, nell'atto amorevole del suo saluto, viene esaltata dal rosone della Basilica di Santa Maria di Collemaggio, come elemento iconico, identitario della città dell'Aquila - ha spiegato Petrocchi nella descrizione -. La tenerezza che lo sguardo del Santo Padre trasmette a chi lo osserva, è quella di un amore profondo per la comunità aquilana", che il cardinale ha racchiuso nell'espressione "Papa-Papà". I toni dorati del rosone centrale della Basilica di Collemaggio richiamano "alla mente la calda luce del sole che nel giorno dell'Assunzione di Maria (15 agosto) attraversa il rosone proiettandone l'immagine all'interno della Basilica. In un abbraccio virtuale alla comunità aquilana, la figura di Papa Francesco risalta su questo sfondo dorato nel pieno della sua carità nello svolgere il ministero di pastore della Chiesa universale". (ANSA).