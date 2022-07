Nuovo Basket Aquilano rappresenta Italia ai Giochi Ficep

(ANSA) - L'AQUILA, 22 LUG - Sarà il Nuovo Basket Aquilano, componente ufficiale della Federazione Internazionale Sport Educativi (Ficep) a rappresentare l'Italia nel basket nella 72/a edizione dei Giochi Internazionali Giovanili, da sempre riservati alla categoria Under 17, che si svolgerà dal 24 al 29 Luglio in Austria, nello splendido scenario di Klagenfurt.

Per il club del capoluogo ancora una coinvolgente esperienza che permetterà alla formazione della società del PalaAngeli di esportare il nome della città dell'Aquila, oltre che rappresentare nella disciplina del basket la nostra nazione, giocando con il nome Italia sulle maglie.

Da sempre, fin dal 1948, circa un migliaio di atleti provenienti da ogni parte del mondo scende in campo ogni anno impegnandosi in una decina di discipline olimpiche in quella che è la più antica rassegna giovanile internazionale e che costituisce un momento di aggregazione unico, con diversi eventi collegati alle manifestazioni sportive.

Il Nuovo Basket Aquilano sarà in campo per la prima gara domenica 24 contro i padroni di casa dell'Austria, in un girone che comprende anche il Portogallo, il Belgio e la Palestina, cercando di raggiungere la seconda fase e la partecipazione alle semifinali per il titolo.

Per la società di Roberto e Paolo Nardecchia, attesa a settembre da una stagione ancora più impegnativa a livello di campionati federali e di attività minibasket, con una C Gold di primo livello che darà ancora una volta la caccia ai playoffs per la Serie B, un'ulteriore occasione per esportare con orgoglio in campo internazionale il nome dell'Aquila.

Un'estate che sarà ancora densa di avvenimenti, con le Finali Nazionali Under 18 3 contro 3 di Lignano Sabbiadoro, in rappresentanza dell'Abruzzo, con il Torneo Nazionale Minibasket di Trieste e con il Trofeo Internazionale degli Angeli, che dal 9 all'11 Settembre vedrà a L'Aquila impegnate in un appassionate quadrangolare gli spagnoli del Salliver Malaga, gli austriaci del Vienna United Basketball, la Tiber Roma ed i padroni di casa, tutti in campo in un evento inserito dal Comune del capoluogo tra quelli del tabellone dedicato alle manifestazioni per L'Aquila Città Europea dello Sport. (ANSA).