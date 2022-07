Fondazione PescarAbruzzo compie 30 anni

(ANSA) - PESCARA, 22 LUG - La Fondazione Pescarabruzzo celebra i 30 anni dalla sua costituzione con una serie di eventi ed iniziative presentate dal presidente Nicola Mattoscio. Alla conferenza stampa hanno preso parte il presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri, il presidente della Provincia di Pescara e sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, il sindaco di Loreto Aprutino Gabriele Starinieri e il presidente del Tribunale Angelo Bozza.

"Nell'arco di 30 anni, la Fondazione - ha detto Mattoscio - ha contribuito a generare nella comunità di riferimento valore e crescita, attraverso progetti che durano ancora nel tempo. Mi piace ricordare che la Fondazione PescaraAbruzzo è un progetto nato dal nulla sua dal punto di vista delle risorse sulle quali poteva contare sia come mestiere da inventare per rendere disponibile alla comunità di riferimento. È con la legge Ciampi che si sono create le condizioni giuridiche per adottare questa sfida e realizzarla. Oggi è sotto gli occhi di tutti che la Fondazione è protagonista a tutti gli effetti e dispiace dirlo qualche volta anche più di tante altre istituzioni. Questo si vede nell'ambito della cultura, della promozione e della formazione accademica".

"Voglio ricordare che abbiamo promosso l'Istituto Superiore per l'Industria Artistica di Pescara, unico centro accademico pubblico del centro Italia e poi l'ampia attività editoriale formidabile che documenta il bacino della ricchezza dei beni culturali della nostra comunità e che costituisce una sorta di archivio per le future generazioni. E poi - aggiunge Mattoscio - come non ricordare il Pescara Cityplex, ovvero una multiplex nelll'area urbana a carattere publico e poi i musei con l'Imago Museum inaugurato recentemente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e che vuole essere un link della cultura locale con me esperienze culturali internazionali e fra pochi mesi inaugureremo un nuovo spazio museale per onorare Andrea Pazienza che si è formato nella nostra città".

Esposti per l'occasione nella sede di Corso Umberto gli oltre 200 titoli delle cinque collane editoriali pubblicati in questi anni dalla Fondazione PescaraAbruzzo e previsto anche un annullo filatelico a cura di Poste Italiane. (ANSA).