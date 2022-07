'Pastasciutta antifascista', eventi a Chieti e Spoltore

(ANSA) - CHIETI, 20 LUG - Duplice appuntamento con la "Pastasciutta antifascista" in Abruzzo organizzata dall'Anpi in occasione del 79esimo anniversario della caduta del fascismo. Il 23 luglio a Santa Teresa di Spoltore l'iniziativa, organizzata dal comitato provinciale Anpi "Ettore Troilo" di Pescara, si inserisce nell'ambito della terza festa provinciale delle (R)esistenze, in piazza Marino Di Resta: la "Pastasciutta antifascista " sarà preceduta alle 18.45, dal dibattito sul tema "Pace o guerra: la crisi ucraina, gli scenari, le prospettive.

Interverranno Tamara Ferretti della segreteria nazionale Anpi, il sindaco di Spoltore, Chiara Trulli, Antonio De Lellis di Pax Christi Molise, Renato Di Nicola di Per il clima, fuori dal fossile, la campagna per la conversione ecologica contro trivelle e uso degli idrocarburi, Luca Ondifero della Cgil di Pescara. A Chieti l'appuntamento, organizzato dalla sezione "Aldo Grifone" dell'Anpi è per il 25 luglio in piazza Malta, alle ore 20, con "Pastasciutta antifascista per la pace".

L'iniziativa ha il sostegno del Comune di Chieti con la partecipazione e il supporto di Sloow Food Abruzzo, il Comitato Arci di Chieti e Legambiente Abruzzo. (ANSA).