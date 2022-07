Covid: ex Usca e hub, Abruzzo riorganizza gestione pazienti (2)

(ANSA) - PESCARA, 20 LUG - Il direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale Pierluigi Cosenza ha detto a sua volta che: "La riorganizzazione vuole dare più responsabilità al territorio. I positivi aumentano ma essere positivi non significa avere una malattia anche perché solo i fragili vanno in ospedale e questa riorganizzazione serve proprio per allenatore la pressione negli ospedali e nei pronto soccorso.

Avere un malato di Covid asintomatico o con pochi sintomi fa si che la persona possa curarsi a casa, a domicilio e cosi far lavorare gli ospedali normalmente senza ridurre l'ordinaria amministrazione e gli interventi programmati".

Il Direttore del Dipartimento regionale di Sanità Claudio D'Amario ha inoltre spiegato "siamo in una fase della patologia Covid diversa da sei mesi fa. La fase pandemica sta andando verso la fase epidemica-endemica. Questo è uno scenario che ci accompagnerà ancora per qualche anno e per questo c'è stata la riorganizzazione. Se oggi le cose vanno meglio non e perché il virus è più buono, ma perché siamo noi che ci siamo vaccinati.

La malattia esce fuori dall'emergenza e passa ad un aspetto domiciliare ed ambulatoriale perché altrimenti crollerebbe il sistema ospedaliero. La trasmissibilità ci ha imposto di rimodulare la riorganizzazione della gestione dei positivi che vede una gestione nuova che ristruttura il modello assistenziale. Meno acuzie e più cronicità e per questo il responsabile del triage deve essere sempre più il medico di famiglia". (ANSA).