Carceri: 15 nuovi agenti in arrivo a Sulmona

(ANSA) - SULMONA, 20 LUG - Arrivano quindici nuovi agenti per il carcere di massima sicurezza di Sulmona. Lo annuncia il vice segretario generale della UIL PA polizia penitenziaria Abruzzo Mauro Nardella affermando che sono state accolte due delle tre richieste avanzate dalla UIL PA polizia penitenziaria all'ex Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Bernardo Petralia nella visita effettuata nei mesi scorsi nel carcere di Sulmona. Allo slittamento dell'apertura del nuovo padiglione che sarà contestuale all'apertura del cantiere per la riattivazione dei vecchi reparti che saranno adeguati alle nuove normative carcerarie, c'è stata nella giornata di ieri l'ufficializzazione dell'arrivo al carcere di Sulmona di ben 15 nuovi agenti. "Una "bellissima notizia" evidenzia Nardella "che con il trasferimento dei collaboratori di giustizia nel carcere di Avezzano, come proposto dalla UIL Pa, collimerebbe perfettamente con la ridisegnazione dei circuiti penitenziari inserita nella bozza di circolare che ci auguriamo venga presto diramata". (ANSA).