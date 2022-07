Formazione: accordo Univaq-Enel per percorso apprendistato

(ANSA) - L'AQUILA, 19 LUG - Alta formazione in un programma sperimentale specifico destinato a 15 studenti del corso di laurea magistrale in Ingegneria Elettrica. Questo l'obiettivo del protocollo tra Enel e Università degli studi dell'Aquila nell'ambito di un progetto di Apprendistato di Alta formazione e ricerca (secondo quanto prevede l'articolo 45 del decreto 81/2015).

A partire dall'anno accademico 2023/2024 saranno coinvolti 15 universitari del secondo anno del corso di laurea magistrale in Ingegneria Elettrica, che alterneranno le lezioni e lo studio a una formazione tecnico-professionale in azienda. L'obiettivo del percorso è, infatti, quello del conseguimento di un titolo universitario arricchito da contenuti formativi altamente professionalizzanti. Agli interessati a partecipare all'Apprendistato duale, verrà proposto un curriculum di studi denominato "Energia", che, oltre ad offrire la consolidata formazione in Ingegneria elettrica erogata da oltre 50 anni dall'ateneo aquilano, si arricchirà di ulteriori contenuti, definiti e sviluppati in modo congiunto da Università e azienda e rispondenti alle attuali esigenze del mondo produttivo, collegate alla fase di transizione energetica e di trasformazione tecnologica e digitale dei processi di lavoro, in particolare per le attività inerenti la generazione di energia e le reti elettriche . In Enel questo programma si inserisce nella cornice normativa definita con l'accordo sindacale del 10 maggio 2021 sull'Apprendistato di alta formazione e ricerca rivolto ai corsi di livello universitario (laurea triennale, Its, laurea magistrale, master e dottorato). Il rettore dell'Università, Edoardo Alesse esprime "piena soddisfazione per questa azione di significativo avvicinamento dell'Università ad un'impresa leader che è uno degli elementi propulsori dell'azione accademica nel periodo che stiamo attraversando, dove la ricerca di base e i suoi risultati applicativi saranno fondamentali per il Pnrr". L'apprendistato di Alta formazione e ricerca si concluderà con il conseguimento della laurea magistrale in Ingegneria Elettrica entro la durata del corso di studi. (ANSA).