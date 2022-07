Incendio tra Aielli e Celano, Canadair in azione

(ANSA) - AIELLI, 14 LUG - Vigili del fuoco, protezione civile e volontari in azione, arrivati da L'Aquila e dalla Marsica, per tenere sotto controllo un incendio sulla montagna di Aielli (L'Aquila) nella zona conosciuta come "Jupr", tra il borgo e il territorio comunale di Celano (L'Aquila). Sembra che le fiamme abbiano avuto origine da più punti di innesco. Sul posto anche forze di polizia per avviare indagini in merito alla natura dell'incendio. Le fiamme sono vicine ad alcune abitazioni in quota. (ANSA).