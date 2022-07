Libri, incontri con nuove uscite letterarie al Maxxi L'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 13 LUG - Il MAXXI L'Aquila riapre le porte alla letteratura, con una serie di incontri estivi dedicati alle recenti uscite editoriali parte del programma di intrattenimento culturale del museo. Tre gli appuntamenti per luglio. Il primo, domani giovedì 14 luglio, è dedicato a "Chet" di Roberto Cotroneo edito da Neri Pozza, il romanzo della vita di Chet Baker, il genio bellissimo e maledetto del jazz del quale vengono raccontate fragilità umana e grandezza artistica con una scrittura intima, sussurrata e al tempo stesso vibrante e suggestiva che riesce a dare voce al non detto, indagando il mistero di un genio disperato e maledetto. L'autore, in dialogo con il giornalista, scrittore e critico letterario Eugenio Murrali, offrirà la propria lettura della tragica e conflittuale vita del musicista capace tanto di distruggere il proprio corpo con la schiavitù dall'eroina quanto di far salire fino al cielo le note della sua tromba. Un racconto con un esito diverso da quello della cronaca, che fa rivivere un maestro della musica jazz, con il sottofondo di My Funny Valentine, il brano che più di tutti lo ossessionò.

Secondo appuntamento venerdì 15. Arriva al museo una voce letteraria originale, ironica, amara, sferzante e tenera al tempo stesso, fra le più interessanti nel panorama italiano contemporaneo: Chiara Tagliaferri che presenterà "Strega comanda colore" pubblicato da Mondadori, suo esordio narrativo. il romanzo è la storia di una ragazza che si oppone alla maledizione che la vita le ha scagliato addosso, tra violenza, risentimento e tenerezza.

Entrambi gli appuntamenti si terranno alle ore 19 nella Corte di Palazzo Ardinghelli con ingresso libero fino a esaurimento posti.

Gli appuntamenti riprenderanno giovedì 21 luglio alle 18.

Ospite lo storico dell'arte e appassionato divulgatore Claudio Strinati che, in dialogo con il giornalista e artista Gregorio Botta e con Bartolomeo Pietromarchi, direttore del MAXXI L'Aquila, presenterà il volume, di Giulio Einaudi editore, "Caravaggio e Vermeer. L'ombra e la luce". L'evento si terrà sul padiglione estivo Dandalò. (ANSA).