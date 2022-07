Nuova Pescara: Di Maio, progetto va attuato il prima possibile

(ANSA) - PESCARA, 12 LUG - "È un progetto che centomila cittadini hanno deciso di richiedere. Io credo che la consultazione pubblica sia sacra. Quindi penso che questo progetto vada attuato il prima possibile. Teniamo presente che questa grande città andrebbe a insistere su una regione importantissima, cioè quella Adriatico Ionica, dove gli scambi commerciali tra l'Italia e gli altri Paesi vedono un interscambio di 13 miliardi di euro. Parliamo di numeri importanti. Una città come Pescara sarà al centro di questo importante dinamismo commerciale, economico, culturale, politico". Lo ha detto il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, a margine del convegno "Nuova Pescara. La città senza confini al centro dell'Europa adriatica", in corso al Comune di Pescara. "L'incontro oggi con i sindaci di due importanti città che sono Tirana e Atene - ha aggiunto il ministro - dimostra quanto importante possa essere il progetto della Nuova Pescara. Un progetto che come Governo continueremo a sostenere e che dobbiamo attuare il prima possibile, perché il tema vero è che la cittadinanza si è espressa. Adesso dobbiamo dare necessariamente seguito e questo è un onere del legislatore e in particolare del Governo centrale e su questo credo che dovremo continuare a lavorare insieme". "Come ministro degli Esteri posso dire che Pescara è al centro di questa importante regione. Noi continueremo a portare avanti tutte le politiche che servono per rafforzare le nostre imprese, le nostre realtà culturali, universitarie e scolastiche, perché crediamo si debba andare oltre il concetto di confine come lo abbiamo conosciuto in tutti questi anni", ha concluso Di Maio. (ANSA).