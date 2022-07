Governo, Di Maio, crisi ora significa bloccare il Paese

(ANSA) - PESCARA, 12 LUG - Una crisi di governo ora significherebbe "esercizio provvisorio, quindi non riusciremo a fare la legge di bilancio. Significa bloccare il Paese, perdere i soldi del Pnrr e impedirci di fare quei decreti legge che servono per quei provvedimenti che devono aiutare famiglie e imprese". Lo ha detto il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio, oggi a Pescara per partecipare a un convegno organizzato dalla Camera di Commercio Chieti-Pescara e dalla camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia per un approfondimento sulle politiche di internazionalizzazione delle imprese, sugli effetti della crisi in Ucraina e sulle opportunità offerte dal Pnrr e dalla Zes Abruzzo.

"Non si può pensare di affrontare l'argomento giovedì in Senato come se fosse una cosa da nulla. Giovedì c'è una verifica di maggioranza e deve essere tale perché dobbiamo metterci a lavorare. Anche sui tavoli internazionali abbiamo bisogno della massima compattezza". (ANSA).